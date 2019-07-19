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Украина официально попросила Россию отпустить пленных моряков

пятница, 19 июля 2019, 16:42
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Украина направила ходатайство в МИД России с просьбой освободить 24 пленных моряков.

Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

"Только что временно поверенный по делам Украины в Российской Федерации Василий Покотило передал в МИД РФ ходатайство на имя руководителя следственной группы ФСБ России Сергея Микрюкова по моему личному обязательству в отношении 24 украинских военных моряков, которые содержатся в Лефортовском СИЗО", - написала он.

Также Денисова уточнила, что ждет ответа от представителей РФ.

Как сообщал "Апостроф", новоизбранный Европейский парламент принял новую жесткую резолюцию касательно украинских политических заключенных, в которой осуждаются действия России.

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