Боксерский ринг и "резервация" для журналистов: эксклюзивные фото из штаба Зеленского

Появились фото со штаба президента Владимира Зеленского во время выборов 21 июля.
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ В НОВУЮ ВЕРХОВНУЮ РАДУ
Снимки корреспондента "Апострофа" Марины Шашковой.
Отмечают, что в день голосования в здании штаба президента предусмотрели отдельные зоны для журналистов и кандидатов. Некоторые работники СМИ шутят, что еще даже полгода не прошло, а президентская партия уже отгородились от прессы.
Для посетителей в помещении есть бар с алкогольными и безалкогольными напитками, боксерский мини-ринг, настольный теннис и футбол.
Как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали, как на парламентских выборах 21 июля голосовали действующий президент Украины Владимир Зеленский и экс-глава государства Петр Порошенко.