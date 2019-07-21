Боксерский ринг и "резервация" для журналистов: эксклюзивные фото из штаба Зеленского

Появились фото со штаба президента Владимира Зеленского во время выборов 21 июля.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ В НОВУЮ ВЕРХОВНУЮ РАДУ

Снимки корреспондента "Апострофа" Марины Шашковой.

Отмечают, что в день голосования в здании штаба президента предусмотрели отдельные зоны для журналистов и кандидатов. Некоторые работники СМИ шутят, что еще даже полгода не прошло, а президентская партия уже отгородились от прессы.

Для посетителей в помещении есть бар с алкогольными и безалкогольными напитками, боксерский мини-ринг, настольный теннис и футбол.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали, как на парламентских выборах 21 июля голосовали действующий президент Украины Владимир Зеленский и экс-глава государства Петр Порошенко.