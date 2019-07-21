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Известный журналист жестко высказался о власти Зеленского

воскресенье, 21 июля 2019, 11:53
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В сети резко высказались об обысках, которые проводят на заводе "АрселорМиталл" в Кривом Роге Днепропетровской области.

Как пишет в Facebook известный журналист Виталий Сыч, причастным к обыскам может быть высшее руководство страны, в том числе и президент - Владимир Зеленский.

"Не знаю, связана ли эта история как-то с тем, что сам президент Владимир Зеленский и новый глава СБУ Иван Баканов - оба родом из Кривого Рога. Не знаю, может это как-то обуславливает географию их источников информации.

На днях проблемы с правоохранителями возникли и у двух других больших украинских компаний - МХП и у бетона Ковальской. Я тоже не сторонник дотаций госбюджета для прибыльных компаний вроде МХП. Но мне кажется, борьбу с несправедливостью начали не с того места", - пишет он.

По словам журналиста, все это выглядит "как политически мотивированное давление".

"Только мне начал нравиться новый президент и начало казаться, что мы стоим на грани прорыва - прекрасные кандидаты на премьера, обещания профессионального правительства, - как здрасьте, приземление, давайте вернемся в Украину, к которой мы привыкли - с кошмарингом бизнеса, избирательной справедливостью и поиском радиоактивного оборудования у крупнейшей сталелитейной компании мира", - добавил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Борисполе Киевской области чиновники городского совета погорели на крупных взятках, им объявят подозрение.

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