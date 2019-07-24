​Известный диссидент указал на "криминальную" черту Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский родом из "криминальной" части Украины – Кривого Рога, а это значит, что он не даст "управлять собой".

Такое мнение выразил в интервью "Апострофу" советский диссидент, глава Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины Иосиф Зисельс.

По словам эксперта, нынешний президент непредсказуем не только для России и ее лидера, он также непонятен даже для тех, кому его президентство ранее было выгодным.

"Я не думаю, что Путин так уже выбирает - предсказуемый, не предсказуемый. Ему Зеленский непонятен, как и всем остальным. Я думаю, что даже для Коломойского Зеленский не совсем понятен, хотя достаточно близкий к нему человек. Зеленский – парень из Кривого Рога, и это много о чем говорит. Донбасс – это горнодобывающая промышленность, шахты. Я думаю, что это наиболее криминальный район Украины. Очень много проблем. Во всем мире такие районы – это районы деградации. У нас он был достаточно экономически сильным регионом в советское и в первое постсоветское время. Я вот дважды сидел в тюрьме и в лагерях, и видел очень многих донецких и криворожских ребят - они дерзкие. Это значит, что у них есть готовность к бунту", - убежден эксперт.

Зисельс также отметил, что Зеленский может изменить ситуацию в Украине к лучшему, если его не остановят до этого.

"Вот на что можно рассчитывать: что Зеленский, как криворожский парень, взбунтуется против тех, кто хочет им управлять. Это небольшая надежда на то, что ситуация выправится со временем, но эта вероятность необязательно будет реализована. Но если взбунтуется… тогда непонятно, что с ним сделают те, кто на него рассчитывал. С Порошенко видно, что сделали – его просто убрали от власти", - отметил эксперт.

Детально читайте в материале "Апострофа": Зеленский скоро взбунтуется против тех, кто хочет им управлять - Иосиф Зисельс.