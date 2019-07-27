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​Тимошенко заявила про фальсификации на ОИО под Винницей

суббота, 27 июля 2019, 22:45
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Партия "Батькивщина" требует от Центральной избирательной комиссии признать недействительными и отменить результаты выборов на одномандатном избирательном округе №17 (Винницкая область).

Об этом говорится на сайте партии.

Представителями кандидата от "Батькивщины" Андрея Красницкого во время агитационной кампании и непосредственно в день голосования зафиксирован целый ряд нарушений и злоупотреблений, с помощью которых результаты выборов были сфальсифицированы в пользу кандидата-самовыдвиженца, действующего народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Кучера.

Во время агитации кандидат Кучер активно прибегал к непрямому подкупу избирателей, раздавая людям разнообразную материальную помощь - от пищевых наборов и алкоголя до медицинских препаратов и очков.

Не обошлось и без использования административного ресурса. Голосовать за Николая Кучера избирателей заставляли (финансово поощренные им) председатели сельсоветов, почтальоны и социальные работники.

В то же время представители штаба Кучера и сам кандидат не раз применяли физическое насилие в отношении политических оппонентов - соответствующие заявления с доказательствами и показаниями свидетелей поданы в полицию и суд.

Имеющиеся и факты прямого подкупа избирателей непосредственно на участках. За один голос в поддержку Николая Кучера давали до 1500 гривен. По 20000 гривен получили члены и председатели УИК.

Махинации с подсчетом бюллетеней членами Окружной избирательной комиссии, не реагировали на жалобы со стороны официальных наблюдателей, которые стали последней составляющей в цепочке фальсификаций, призванных обеспечить депутатство кандидата Кучера.

Учитывая все вышесказанное, партия "Батькивщина" считает, что выборы в одномандатном избирательном округе №17 были сфальсифицированы и должны быть признаны недействительными. А правоохранители должны установить и привлечь к ответственности всех причастных к нарушению закона.

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