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Названы фамилии кандидатов на пост посла Украины в США: что о них известно

понедельник, 29 июля 2019, 12:35
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Офис президента рассматривает нескольких кандидатов на должность посла в США.

Об этом сообщает ВВС.

Сейчас в качестве возможных кандидатов в дипкругах называют посла Украины в Израиле Геннадий Надоленко - он кадровый дипломат и работал в посольстве Украины в США, а также посла Украины во Франции Олега Шамшура, который уже возглавлял украинское посольство в Штатах. Первый в комментарии назвал эту информацию "слухами", а второй, по нашим данным, в эти дни как раз находится в Киеве.

"Согласовать визит с американской стороной никогда не было легко - график президента США утвержден на годы вперед. К тому же Вашингтон хочет предметного разговора с Киевом, а для этого должна быть какая конкретика, целостное видение реформ, стратегию по Донбасса", - уточняет издание.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украину прибыл представитель США на замену Йованович.

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