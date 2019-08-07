Запрещенный в Украине известный дизайнер бежал из России: видео и реакция сети

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев снял видео, в котором заявил об отъезде из РФ по политическим причинам.

Соответствующий ролик он опубликовал на своем Youtube канале.

Видео было снято, по словам Лебедева, "в самом конце Европы", вероятно – в Португалии. Дизайнер говорит, что, возможно, больше не сможет вернуться в Россию из-за "последних событий".

"Правящая клика ворует наше будущее. Они украли наши выборы, они украли наши голоса, они лишают нас всего, что у нас есть, всего самого дорогого, самого ценного", – говорит Лебедев.

Пользователи сети, впрочем, заподозрили, что известный дизайнер таким образом "троллит" других российских оппозиционеров, или же просто шутит. Также ему напомнили выгодное для дизайнера сотрудничество с властями Москвы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", СБУ запретило Артемию Лебедеву въезд в Украину в связи с "совершение им деятельности, направленной на нанесение вреда в сфере информационной безопасности". Лебедев неоднократно пересекал государственную границу Украины на неконтролируемых участках, незаконно посещал ОРДЛО и Крым.