Как в партии Зеленского относятся к снятию неприкосновенности с нардепов: всплыли детали

Среди мажоритарщиков, которые прошли в Верховную Раду от политической силы "Слуга народа", только 10-15% готовы проголосовать за отмену депутатской неприкосновенности.

Об этом в интервью радио "Новое время" заявил глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия.

По его словам, среди народных избранников, которые прошли по списку партии, готовых проголосовать за данный закон еще меньше.

"Их 10−15% среди мажоритарщиков. Среди списочников таких намного меньше. А мажоритарщики: это мой округ, мои люди за меня проголосовали, почему я должен быть под отчетным? Я думаю, что мы просто с этим будем работать. Нам очень важна поддержка общества", - отметил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зеленский предложил люстрировать всех политиков, пришедших к власти после Майдана.