Скандал с российским радио: известный журналист показал настоящее "эхо Москвы" в Украине

В сети продолжают обсуждать идею создания филиала радиостанции "Эхо Москвы" в Украине, с которой выступил ее главный редактор Алексей Венедиктов.

Так, журналист Юрий Бутусов в Facebook выступил против такого поворота событий.

В своей публикации он напомнил, что Россия ведет агрессию против Украины, которая забрала жизни тысяч украинцев.

"Эхо Москвы" в Украине. Вот такое настоящее эхо Москвы, которое мы видим и слышим. А радиостанция "Эхо" принадлежит российской государственной корпорации "Газпром", так что это не эхо, это рука Москвы. Пусть пропагандируют в своей собственной стране", - пишет он.

Также Бутусов опубликовал фотографии с церемоний прощания с украинскими войнами, погибшими на Донбассе.

Ранее "Апостроф" сообщал, чем опасна новая попытка "связного Кремля" запустить свое радио в Украине.