Уволенный Зеленским человек Порошенко занял топ-должность в Одессе: фото

Новым руководителем Одесского областного совета назначен бизнесмен Сергей Паращенко, который является представителем партии экс-главы государства Петра Порошенко - "Европейская Солидарность".

Как сообщает "Думская", его кандидатуру поддержали 55 депутатов, против голосовали только двое. Еще один воздержался.

Паращенко родился 6 августа 1972 года в селе Виноградовка Арцизского района Одесской области. В 1995 году он окончил Национальную академию внутренних дел Украины. В феврале 2000 года возглавил агрофирму "Бургуджи".

По данным издания, новый глава Одесского облсовета является многократным победителем республиканских турниров, призером Украины, многолетним членом сборной области и кандидатом в мастера спорта по вольной борьбе.

Впервые депутатом облсовета стал в 2010 году. В следующем его созыве возглавлял фракцию "Блок Петра Порошенко". С 11 марта 2019 года занимал должность первого заместителя главы Одесской ОГА, а 10 апреля стал вр.и.о. главы ОГА. 11 июня был уволен президентом Владимиром Зеленским.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зеленский представил нового главу Ивано-Франковской области.