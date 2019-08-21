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Уволенный Зеленским человек Порошенко занял топ-должность в Одессе: фото

среда, 21 августа 2019, 13:40
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Новым руководителем Одесского областного совета назначен бизнесмен Сергей Паращенко, который является представителем партии экс-главы государства Петра Порошенко - "Европейская Солидарность".

Как сообщает "Думская", его кандидатуру поддержали 55 депутатов, против голосовали только двое. Еще один воздержался.

Паращенко родился 6 августа 1972 года в селе Виноградовка Арцизского района Одесской области. В 1995 году он окончил Национальную академию внутренних дел Украины. В феврале 2000 года возглавил агрофирму "Бургуджи".

По данным издания, новый глава Одесского облсовета является многократным победителем республиканских турниров, призером Украины, многолетним членом сборной области и кандидатом в мастера спорта по вольной борьбе.

Впервые депутатом облсовета стал в 2010 году. В следующем его созыве возглавлял фракцию "Блок Петра Порошенко". С 11 марта 2019 года занимал должность первого заместителя главы Одесской ОГА, а 10 апреля стал вр.и.о. главы ОГА. 11 июня был уволен президентом Владимиром Зеленским.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зеленский представил нового главу Ивано-Франковской области.

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