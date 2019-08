А как же Богдан? Зеленский взорвал сеть фотографией первой леди

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое фото со своей женой, Еленой: в комментариях пользователи сети отреагировали по-разному.

Соответствующий снимок был размещен на странице Зеленского в Facebook.

"My First Lady in red!" (Моя первая леди в красном!) – подписал фото президент.

Многие пользователи не были впечатлены снимком.

"Я думал, что твоя первая леди Богдан", "Не многовато ли охраны для "народного" президента?", "Когда нечего показать в своей работе, показывай жену. Фишечка от Зе", – пишут возмущенные комментаторы.

Однако другие призывают не обращать внимание на негативные комментарии и делают комплименты как первой леди, так и самому Зеленскому.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский назвал "отставку" главы Офиса Президента Андрея Богдана "внутренним флешмобом".