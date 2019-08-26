RU  UA  EN

вторник, 27 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.95
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

27 августа

12:40
Актер "Дизель шоу" рассказал о первых успехах реабилитации после трагического ДТП
12:35
Названа фамилия главного кандидата Зеленского на пост премьера
12:29
На Землю обрушилась рекордная жара за всю историю: в ООН бьют тревогу
12:25
Осень переносится: прогноз погоды на конец августа и начало сентября
12:24
Украинская рэп-исполнительница alyona alyona угодила в шорт-лист именитой международной премии
12:20
Здравствуйте, я черт от Богдана: в сети ажиотаж из-за нового "скандала"
12:00
Харви Вайнштейну получил новые обвинения в сексуальном насилии: продюсер отрицает вину
11:54
Готов целовать ноги: сети взорвало фото "раба" Путина
11:46
Где смотреть онлайн Олимпиакос - Краснодар: расписание трансляций
11:44
Приехал удобрять Донбасс: сети разгневало видео признания российского "завоевателя"
11:38
В США умерла знаменитый дизайнер: в ее нарядах блистали Мишель Обама и Деми Мур
11:24
Российский город превратился в настоящий Мордор: фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

А как же Богдан? Зеленский взорвал сеть фотографией первой леди

понедельник, 26 августа 2019, 17:32
переглянути новину українською

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое фото со своей женой, Еленой: в комментариях пользователи сети отреагировали по-разному.

Соответствующий снимок был размещен на странице Зеленского в Facebook.

"My First Lady in red!" (Моя первая леди в красном!) – подписал фото президент.

Многие пользователи не были впечатлены снимком.

"Я думал, что твоя первая леди Богдан", "Не многовато ли охраны для "народного" президента?", "Когда нечего показать в своей работе, показывай жену. Фишечка от Зе", – пишут возмущенные комментаторы.

Однако другие призывают не обращать внимание на негативные комментарии и делают комплименты как первой леди, так и самому Зеленскому.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский назвал "отставку" главы Офиса Президента Андрея Богдана "внутренним флешмобом".

Фотовзгляд

Все галереи
Празднование Дня Независимости Украины

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Сто дней конфликтов и скандалов: что успел сделать президент Зеленский

Зе-Кабмин: кого назначит и уволит Зеленский в первый день Рады

Монополия на власть: как партия Зеленского берет под контроль Верховную Раду

Зеленский должен быть готов к военному сценарию с Россией - Владимир Вятрович

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: