План побега: в сети жестко отреагировали на приглашение Зеленского в Москву

В сети высмеяли предложение российского руководства президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить Москву в мае 2020 года.

Как известно, о приглашении сообщили представители российского президента. Они ожидают, что Зеленский посетит столицу России по случаю 75-й годовщины победы в Великой отечественной войне.

В паблике "Баба і Кіт" появилась публикация на эту тему.

"Деды воевали", - говорится в подписи к скриншоту.

В сети начали активно комментировать инициативу российской стороны. Украинские пользователи считают, что Зеленскому не стоит туда ехать. Также появилась и реакция российских юзеров, которые предложили своему президенту пригласить кого-то другого.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 29 августа стал первым днем работы нового созыва Верховной Рады Украины, а в интернете решили посмеяться над этим.