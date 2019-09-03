Актер "Квартала 95" рассказал, как Зеленский продолжает "работать" для шоу

Президент Украины Владимир Зеленский активно интересуется развитием событий на студии "Квартал 95" и часто созванивается со своими бывшими коллегами.

Как рассказал "Украинской правде" один из руководителей студии Александр Пикалов, его больше интересуют технические вопросы "Квартала 95", а не то, над чем шутят комики сейчас.

"После эфира звонил. Задав пару вопросов, что его беспокоили в нашем выступлении. Но он не спрашивал насчет юмора – в его сторону или сторону Богдана. Он спросил, почему нет джингла. Чисто технические вопросы его интересовали... Позвонил Жене (Кошевому), сказав: "А чего там не так, там не так?" - рассказал Пикалов.

При этом он заявил, что сейчас крайне редко видится с президентом.

"Я его видел после инаугурации. И он в Покровске был на концерте. Мы общались минутку-две. Ребята, если какие-то вопросы возникают, могут к нему по записи в Офис президента сбегать", - добавил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что во время концерта студии "Квартал 95" в Одессе в одном из номеров представили песню, посвященную президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Богдану.