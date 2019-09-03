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Конец касты неприкасаемых: сети бурно обсуждают реакцию Зеленского на решение Рады

вторник, 03 сентября 2019, 14:22
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Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал успешное голосование Верховной Рады по вопросу отмены депутатской неприкосновенности.

На своей странице в Facebook Зеленский написал, что "это только начало на пути строительства новой Украины".

"Вступая в должность президента, я говорил: наша национальная идея – объединившись, сделать невозможное. Сегодня мы получили подтверждение этого. 373 голоса за то, что считалось невозможным свыше 20 лет – отмена депутатской неприкосновенности", - отметил глава государства.

Также Зеленский поблагодарил всех депутатов и фракции отдельно, которые отдали свои голоса за данный законопроект.

"Спасибо всем украинцам, которые поверили нашей команде, – мы сегодня доказали, что вас не подведем. Мы получили парламент, в котором депутаты не будут прятаться от закона, и общество, в котором отныне не будет "касты неприкосновенных". Но это только начало. Мы строим новую Украину, не переключайтесь!" – написал он.

В комментариях уже активно обсуждают реакцию главы государства.

Ранее "Апостроф" публиковал реакцию соцсетей на снятие неприкосновенности с депутатов Рады.

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