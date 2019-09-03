Зеленский использовал тюремный жаргон в обращении к Раде: опубликовано видео

Президент Владимир Зеленский высказался на тюремном жаргоне, выступая перед депутатами по вопросу отмены депутатской неприкосновенности.

Соответствующее видео опубликовал Офис президента в Facebook.

Владимир Зеленский призвал депутатов принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, уточнив, что "это парламент, а не малина (притон воров на жаргоне, - прим. ред.)".

"Простите, если депутат сбивает человека или крышует добыча янтаря, он должен нести уголовную ответственность", - заявил Зеленский.

Напомним, во вторник, 3 сентября, помимо вопроса о депутатской неприкосновенности, депутаты планируют направить в Конституционный суд семь законопроектов президента об изменениях в Конституцию.

Как сообщал "Апостроф, ранее в Раде начались "торги" из-за депутатской неприкосновенности.

Также президент Украины Владимир Зеленский пригрозил отправить новый Кабинет министров в отставку, если тот не снизит тарифы на коммунальные услуги.