Недолго осталось: возвращение Цемаха в Россию показали меткой фотожабой

В сети жестко высмеяли возвращение экс-начальника ПВО так называемой ДНР Владимира Цемаха в Россию.

Соответствующую фотожабу опубликовали в Twitter-аккаунте "Баба і кіт".

На фото можно увидеть сотрудников ФСБ с букетами в руках, надпись на фото гласит: "Трогательная встреча Цемаха в аэропорту "Внуково".

Автор карикатуры, по всей видимости, намекает на жесткую участь, которая ждет Цемаха в России.

В сети стали не менее жестко комментировать фото.

"Нет тела – нет дела", "Покойся с миром", "Интересно, сколько ему осталось?", "Почему не гвоздики", - пишут в сети.

Подробнее о том, с чем связно освобождение Владимира Цемаха, читайте в материале "Апострофа": Опасный свидетель: что произойдет с Цемахом в России.