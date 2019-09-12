Что-то пошло не так: Рада впервые провалила голосование, сеть взорвалась шутками

Верховная Рада Украины впервые с начала своей каденции не поддержала законопроект.

12 сентября депутаты провалили голосование по законопроекту об отмене действия всех актов СССР и УССР на территории Украины.

Закон не смог собрать 226 голосов для принятия решения. За законопроект проголосовали лишь 214 народных избранника. Еще 30 депутатов высказались против, а 76 – воздержались.

До данного голосования действующие депутаты собирали нужное количество голосов на все голосования за законопроекты.

Интересно, что "Слуга народа" отдала лишь 210 голосов за этот законопроект. Именно эта фракция была инициатором законопроекта.

В социальных сетях уже комментируют историческое событие в парламенте. Люди пытаются угадать причину, по которой голосование не состоялось.

Ранее "Апостроф" сообщал, что депутаты от фракции "Слуга народа", которых застали за кнопкодавством в Раде, публично извинились и пообещали отдать свою зарплату за месяц на благотворительность.