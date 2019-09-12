Оборона Украины, евробляхи и кино: онлайн-трансляция заседания Верховной Рады

В четверг, 12 сентября, Верховная Рада Украины проводит пленарное заседание, на рассмотрение которого вынесены 17 законопроектов.

Заседание началось в 10:00 с извинений нардепов от фракции "Слуга народа", которых поймали на кнопкодавстве. Нардепы заявили, что такая ситуация больше не повторится, а произошла она из-за того, что они беспокоились за необходимость принятия важных законопроектов.

После этого Рада приступила к рассмотрению вопросов повестки дня.



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Среди интересных законопроектов сегодня рассматриваются: