Оборона Украины, евробляхи и кино: онлайн-трансляция заседания Верховной Рады

В четверг, 12 сентября, Верховная Рада Украины проводит пленарное заседание, на рассмотрение которого вынесены 17 законопроектов.
Заседание началось в 10:00 с извинений нардепов от фракции "Слуга народа", которых поймали на кнопкодавстве. Нардепы заявили, что такая ситуация больше не повторится, а произошла она из-за того, что они беспокоились за необходимость принятия важных законопроектов.
После этого Рада приступила к рассмотрению вопросов повестки дня.
Смотрите онлайн-трансляцию заседания Верховной Рады
Среди интересных законопроектов сегодня рассматриваются:
- Проект закона о внесении изменений в закон Украины "Об обороне Украины" по организации обороны государства. Принят в первом чтении 316 голосами "за";
- Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно потери права народных депутатов Украины на финансовое обеспечение в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной Рады Украины или заседаний комитетов Верховной Рады Украины;
- Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.
Принят в целом 284 голосами "за";
- Проект закона о внесении изменений в закон Украины "О государственной поддержке кинематографии в Украине" относительно государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине. Принят в первом чтении 285 голосами "за";
- Проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографии. Принят в целом 325 голосами "за".