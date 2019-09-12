"Слуги народа" в Раде признались в повторении грехов своих предшественников

Народные депутаты из партии "Слуга народа" признали, что не успевают читать все законопроекты, за которые голосуют.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Апостроф".

Нардепы не под запись признают, что иногда полагаются на профильные комитеты и доверяют их выводам, не читая законопроекты самостоятельно.

"Если вы не видели и не читали законопроект, за что вы голосуете?" - задается риторическим вопросом депутат Виктория Сюмар, намекая, что в "Слуге народа" голосуют согласно с требованиями Офиса президента.

В то же время, стоит отметить, что таким грешили и в прошлом созыве парламента. Не раз бывали голосования, когда депутатам не раздавали проекты законов для ознакомления. А после этого многие жаловались, что на самом деле не знали, за что именно голосовали.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Штамповать законы: как "Слуги народа" вводят "крепостное право" в Раде.