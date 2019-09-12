RU  UA  EN

четверг, 12 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

12 сентября

16:10
Санкции ЕС против России продлены: названы сроки
16:10
Обиделись за "зеленых человечков": стало известно, как в Раде наказали депутата партии Порошенко
15:51
Известный украинский футболист вляпался в громкий скандал с полицией: видео
15:50
Свитолина - Путинцева: онлайн видео трансляция
15:44
Скандал с ликвидацией Киевского патриархата: у Филарета показали интересный документ
15:33
На курорте Кирилловка в небе заметили "инопланетян": опубликовано видео
15:21
Роспуск ЦИК: появились подробности о новом составе комиссии
15:11
ГБР нагрянуло с обыском в "Укроборонпром": названа причина
15:08
Много пива и никакого секса: самые старшие двойняшки Британии покорили сеть секретом долголетия
15:02
Боевики ЛНР передали Украине более 50 человек: опубликованы фото
14:51
Известная журналистка рассказала, кто в Украине зарабатывает грязные деньги на больных раком: фото
14:46
Новинский предложил возобновить соцвыплаты на оккупированной части Донбасса
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Слуги народа" в Раде признались в повторении грехов своих предшественников

четверг, 12 сентября 2019, 11:20
переглянути новину українською

Народные депутаты из партии "Слуга народа" признали, что не успевают читать все законопроекты, за которые голосуют.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Апостроф".

Нардепы не под запись признают, что иногда полагаются на профильные комитеты и доверяют их выводам, не читая законопроекты самостоятельно.

"Если вы не видели и не читали законопроект, за что вы голосуете?" - задается риторическим вопросом депутат Виктория Сюмар, намекая, что в "Слуге народа" голосуют согласно с требованиями Офиса президента.

В то же время, стоит отметить, что таким грешили и в прошлом созыве парламента. Не раз бывали голосования, когда депутатам не раздавали проекты законов для ознакомления. А после этого многие жаловались, что на самом деле не знали, за что именно голосовали.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Штамповать законы: как "Слуги народа" вводят "крепостное право" в Раде.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Штамповать законы: как "Слуги народа" вводят "крепостное право" в Раде

Встреча Зеленского с Коломойским: что президент решал с олигархом

Это как на скорости 200 км/час врезаться в скалу: что Сущенко рассказал журналистам в Киеве

Как "слуга народа" Северин прокуратуру Днепропетровской области провел

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Кино
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: