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Встреча Зеленского и Коломойского: появились новые тайные детали

пятница, 13 сентября 2019, 22:42
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На встрече президента Украины Владимира Зеленского с бизнесменом Игорем Коломойским было как минимум девять человек. При этом на снимке, которое обнародовала пресс-служба главы государства, видно лица шести человек.

В кулуарах форума YES в Киеве Коломойский уточнил, что там были еще три человека, которые остались за кадром.

"Это совещание было у президента. Президент пригласил того, кого считал нужным и задавал вопросы. А они ему докладывали... "Герус (глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус) был, Ковалив была (член набсовета Нафтогаза Юлия Ковалив). Все, вроде бы. А, Юрий Витренко (исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины) был", - сказал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что опубликовано забавное фото встречи Вакарчука и Богдана на YES.

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