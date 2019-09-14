В России озвучили Украине наглое условие для возвращения Крыма

Если Украина хочет вернуть оккупированный Крым, она должна войти в состав России.

Такой наглый выпад озвучил российский сенатор, член Совфеда РФ Сергей Цеков, сообщают росСМИ.

"Есть очень быстрый и реальный метод. Надо Украине войти в состав России. Все остальное – сказки для избирателей", - сказал он.

При этом он также заявил, что "никаких шансов вернуть Крым у Украины нет".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время форуму "Ялтинская экономическая стратегия" в Киеве заявил о нескольких сценариях возвращения Крыма, которые прорабатываются Киевом.

"Самая сложная ситуация, я думаю, у нас будет с возвращением Крыма. Скажу честно, у нас есть несколько форматов, есть несколько идей, но я не могу вам об этом говорить, еще рано", - сказал он.

О том, что еще заявил президент, читайте в материале "Апострофа": Вернуть Крым, перезагрузить олигархов: главные тезисы Зеленского на Ялтинском форуме.