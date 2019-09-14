Зеленский выступил с "Кварталом 95" на закрытой вечеринке в Киеве: видео

Президент Украины Владимир Зеленский сыграл самого себя на выступлении "Квартал 95", которое прошло в рамках Ялтинской европейской стратегии (YES) и было закрыто для прессы.

Об этом сообщает LB.ua.

Перед президентом Владимиром Зеленским, высшим руководством страны и высокими гостями выступили Евгений Кошевой, Елена Кравец в образе Юлии Тимошенко, Мика Фаталов, а также Юрий Великий, который пародировал Зеленского.

При этом, Юрий Великий, который заменил Зеленского в "Квартале", пригласил гаранта на сцену якобы в роли переводчика. В результате Зеленский сыграл самого себя.

Помимо этого, в рамках мероприятия выступили два специальных гостя - исполнительница роли Клэр Андервуд (сначала первая леди США, впоследствии - президент) в сериале "Карточный домик" Робин Райт и комедийный актер, бывший мэр Рейкьявика (Исландия) Йон Гнарр.

Как сообщал "Апостроф", ранее "Квартал 95" привел на саммит YES клонов Зеленского и Тимошенко.