А как же велосипед? Сеть взбудоражило видео с "кортежем Зеленского" в Киеве

Украинцы возмущены кортежем, замеченным в Киеве, который якобы принадлежит президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Соответствующее видео опубликовал Роман Пелех в Facebook.

"Кортеж Зеленского. При Порошенко такого не было. И я полностью на стороне комментирующего этот беспредел", - пишет в подписи к кадрам автор видео.

В сети тут же стали комментировать кадры. Одни комментаторы не смогли промолчать и припомнили Зеленскому обещание ездить на работу на велосипеде. Другие в комментариях допустили, что видео не свежее, а кортеж не Зеленского.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский в Ровно удивил необычным кортежем и с юмором пригрозил бизнесменам.

Также стало известно, чем снимает стресс Зеленский, после того, как в его автомобиле обнаружили сильнодействующее лекарство.