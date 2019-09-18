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Зеленский провел переговоры с вице-президентом США: названы ключевые темы

среда, 18 сентября 2019, 23:18
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В среду, 18 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом, в ходе которых, в частности, речь шла об американской помощи Украине в сфере безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Владимир Зеленский подчеркнул значимость поддержки, которую оказывают США для укрепления обороноспособности Украины и реформирования национального сектора безопасности и обороны", - сказано в сообщении.

Отмечается, что политики констатировали плодотворное развитие украинско-американского сотрудничества в сфере энергетики и высказались за его дальнейшее активное расширение. Также речь шла о проведении реформ в Украине, направленных на искоренение коррупции.

Как сообщал "Апостроф", ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в США состоится 23 сентября.

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