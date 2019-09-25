На каких самолетах летают Трамп, Зеленский и другие лидеры стран: опубликована инфографика

Стало известно, на каких самолетах летают президент США Дональд Трамп, глава Украины Владимир Зеленский, французский гарант Эммануэль Макрон, лидер России Владимир Путин и другие государственные деятели.

Соответствующую инфографику опубликовал 24 канал в Telegram.

Так, на самом длинном самолете, размер которого составляет 68 метров, летают Дональд Трамп и лидер Италии Серджо Маттарелла, а самый короткий у Зеленского – 33,8 м. По размаху крыла у украинского гаранта самолет также уступает остальным президентским летательным аппаратам.

По вместимости на первом месте находится самолет итальянского лидера, который вмещает 440 человек, на последнем, опять же, самолет Владимира Зеленского с вместимостью на 156 человек.

Самый "молодой" самолет, 2016 года выпуска, у британского политика Бориса Джонсона, а самый "старый", 1990 года, у президента США Дональда Трампа.

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