Слышит и видит весь город: появились фото и новые видео взрывов на складах боевиков в Донецке

Утром в среду, 25 сентября, в оккупированном Донецке начался масштабный пожар, предположительно на складах с боеприпасами боевиков: по всему городу слышны взрывы.
Соответствующие фото и видео в социальных сетях публикуют очевидцы.
По утверждениям боевиков, взрывы и пожар начались якобы из-за обстрела украинских войск.
"Донецк с утра колотит и шатается! Мины и снаряды разбудили нас в 5 утра! Слышит весь город! Говорят на Горняке укры попали в склад боеприпасов! Много пожаров! Предположительно горит склад с БК", – пишет один из пользователей Twitter.
На опубликованных фото можно увидеть, как над городскими многоэтажками поднимается в небо густой черный дым.
Сейчас. Донецк. Горит и детонирует склад боеприпасов.— Andy Kahowski (@hintme1980) September 25, 2019
Слава УкроДРГ! pic.twitter.com/RDoMiNrlYr
#Донецк, Куйбышевский р-н, 7-12 25/09/19, пожар на складе боеприпасов, задорно рвётся https://t.co/Gov85LrlPh pic.twitter.com/AoPMF4Lko1— Necro Mancer (@666_mancer) September 25, 2019
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", офицер ВСУ показал видео подрыва склада боеприпасов у боевиков.