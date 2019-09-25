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Слышит и видит весь город: появились фото и новые видео взрывов на складах боевиков в Донецке

среда, 25 сентября 2019, 10:15
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Утром в среду, 25 сентября, в оккупированном Донецке начался масштабный пожар, предположительно на складах с боеприпасами боевиков: по всему городу слышны взрывы.

Соответствующие фото и видео в социальных сетях публикуют очевидцы.

По утверждениям боевиков, взрывы и пожар начались якобы из-за обстрела украинских войск.

"Донецк с утра колотит и шатается! Мины и снаряды разбудили нас в 5 утра! Слышит весь город! Говорят на Горняке укры попали в склад боеприпасов! Много пожаров! Предположительно горит склад с БК", – пишет один из пользователей Twitter.

На опубликованных фото можно увидеть, как над городскими многоэтажками поднимается в небо густой черный дым.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", офицер ВСУ показал видео подрыва склада боеприпасов у боевиков.

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