Зеленский отправил "в запас" скандального генерала

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о переводе экс-заместителя главы СБУ Павла Демчины с военной службы в запас.

Соответствующий указ опубликован 28 сентября на сайте главы государства.

"Уволить генерал-полковника Демчину Павла Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в подписи к указу.

Напомним, что Демчина был уволен 18 мая по решению бывшего президента Украины Петра Порошенко. Он занимал должность первого заместителя председателя СБУ - начальника ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

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