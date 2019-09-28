RU  UA  EN

суббота, 28 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.95
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

28 сентября

15:48
Умер Марк Захаров: семейные фото, главные работы и интересные факты об артисте
15:47
Зеленский отправил "в запас" скандального генерала
15:20
Усик получил престижную боксерскую награду: опубликовано фото
15:14
Как капитулянты в окружении Зеленского приближают смерть Украины: назван сценарий
14:45
В Сумах прогремел сильный взрыв на заводе: фото и видео с места ЧП
14:31
Не перестаю себя винить: Ксения Мишина рассказала, как увела мужчину из семьи
14:24
Сильнейшему клубу Европы грозит исключение из национального турнира
14:09
Порошенко поделился забавным фото с женой и Гонтаревой в Лондоне
13:40
На Донбассе в бою погиб лейтенант Нацгвардии: фото и фамилия героя
13:33
Где смотреть онлайн Атлетико - Реал: расписание трансляций
13:04
Карпаты - Колос: онлайн видео трансляция
13:04
Нормально "повисели": известный украинский боксер передал привет фанатам с места ДТП
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Зеленский отправил "в запас" скандального генерала

суббота, 28 сентября 2019, 15:47
переглянути новину українською

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о переводе экс-заместителя главы СБУ Павла Демчины с военной службы в запас.

Соответствующий указ опубликован 28 сентября на сайте главы государства.

"Уволить генерал-полковника Демчину Павла Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в подписи к указу.

Напомним, что Демчина был уволен 18 мая по решению бывшего президента Украины Петра Порошенко. Он занимал должность первого заместителя председателя СБУ - начальника ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Ранее "Апостроф" сообщал, что причиной отставки секретаря СНБО Александра Данилюка может быть открытие против него уголовных производств.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

У Зеленского есть два сценария, как остановить войну - Андрей Пионтковский

Разведка США доложила: подробности скандала вокруг Курта Волкера

Отставка Данилюка: один факт и 12 версий первого топ-скандала в команде Зеленского

Последний диктатор Европы: зачем Лукашенко нужна дружба с Украиной

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: