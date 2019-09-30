Зеленскому поставили жесткий ультиматум из-за "рукоприкладства" Мендель

Сообщество независимых журналистов "Инициатива 34" потребовало от президента Украины Владимира Зеленского уволить пресс-секретаря Юлию Мендель из-за инцидента с журналистом "Схем" Сергеем Андрушко.

Об этом стало известно из открытого обращения журналистов.

"В связи с непрофессионализмом, неэтичным поведением и провокацией искусственных конфликтов требуем освободить Юлию Мендель от должности пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского", - сказано в тексте обращения, который подписали представители ОО "Громадське телебачення", журналисты Bihus.Info и редактор-основатель "Украинской правды" Алена Притула.

Подписанты обращения также ожидают от Офиса президента и Юлии Мендель извинений перед журналистом "Схем" Сергеем Андрушко, который пытался напрямую задать вопрос президенту и руководителю ОП, однако пресс-секретарь и охрана президента физически ему помешали ему это сделать.

Как сообщал "Апостроф", 28 сентября извиниться за некорректное поведение со стороны Офиса президента и Мендель призвал Национальный союз журналистов.