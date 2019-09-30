RU  UA  EN

вторник, 1 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.15
Меню
Политика

Рейтинг финансового здоровья банков

Новости

1 октября

00:10
Что-то пошло не так: под Киевом пожарная машина утонула в озере, видео ЧП
00:05
Долго не задерживайся: в сети показали "черную" фотожабу на Путина

30 сентября

23:59
"Красные дьяволы" и "канониры" разошлись миром в матче чемпионата Англии
23:45
От Антарктиды откололся огромнейший айсберг: фото со спутников
23:25
Зеленскому поставили жесткий ультиматум из-за "рукоприкладства" Мендель
23:20
В Кабмине придумали, кто из украинцев сможет получить субсидии
23:12
В Киеве неадекват с ножом устроил в метро охоту на людей: фото
22:59
Вернем Крым Украине: россияне внезапно "пришли в себя", фото
22:28
В партии Зеленского собрались сменить главу: что известно
22:06
Крыму остается только завидовать: появилось видео "бархатного" сезона в Одессе
22:03
Даже воевал: в сети едко высмеяли походы Зеленского в военкомат
21:31
Расстрелы на Майдане: ГПУ приняла важное решение в деле против командира "Беркута"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Зеленскому поставили жесткий ультиматум из-за "рукоприкладства" Мендель

понедельник, 30 сентября 2019, 23:25
переглянути новину українською

Сообщество независимых журналистов "Инициатива 34" потребовало от президента Украины Владимира Зеленского уволить пресс-секретаря Юлию Мендель из-за инцидента с журналистом "Схем" Сергеем Андрушко.

Об этом стало известно из открытого обращения журналистов.

"В связи с непрофессионализмом, неэтичным поведением и провокацией искусственных конфликтов требуем освободить Юлию Мендель от должности пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского", - сказано в тексте обращения, который подписали представители ОО "Громадське телебачення", журналисты Bihus.Info и редактор-основатель "Украинской правды" Алена Притула.

Подписанты обращения также ожидают от Офиса президента и Юлии Мендель извинений перед журналистом "Схем" Сергеем Андрушко, который пытался напрямую задать вопрос президенту и руководителю ОП, однако пресс-секретарь и охрана президента физически ему помешали ему это сделать.

Как сообщал "Апостроф", 28 сентября извиниться за некорректное поведение со стороны Офиса президента и Мендель призвал Национальный союз журналистов.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Освобождение Киева: кто будет претендовать на пост мэра столицы

Станет ли "Украинагейт" роковой ошибкой Трампа?

У Зеленского есть два сценария, как остановить войну - Андрей Пионтковский

Разведка США доложила: подробности скандала вокруг Курта Волкера

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: