В США назревает "украинский" скандал вокруг политического врага Трампа

В Сенате Конгресса США требуют начать расследование в отношении экс-кандидата на пост американского президента от Демократической партии Хиллари Клинтон и ее возможных связей с украинскими властями в 2016 году.

С инициативой к генпрокурору выступили председатели юридического комитета и комитета по национальной безопасности и правительственным делам Сената Конгресса США Чак Грассли и Рон Джонсон, сообщает Politico.

"Не следует игнорировать попытки Украины при поддержке американской политической партии вмешаться в выборы 2016 года", - говорится в документе.

Сенаторы просят генерального прокурора доложить о том, на какой стадии идет расследование.

Напомним, что на выборах в 2016 году экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон была соперницей нынешнего президента США Дональда Трампа.

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