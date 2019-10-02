Это блеф: у Зеленского резко ответили на заявление главарей ДНР-ЛНР по переговорам в Минске

Переговоры о возобновлении контроля над участком границы с Россией на Донбассе ведутся без участия представителей боевиков ДНР-ЛНР.

Об этом сообщил журналистам в кулуарах парламента народный депутат от президентской фракции "Слуга народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко.

"Мы ведем переговоры с Россией. Нет другой стороны переговоров, кроме РФ. Все остальное — это блеф и игра", - заявил он.

Таким образом нардеп отреагировал на заявление глав группировок ДНР и ЛНР о том, что боевики не отдадут Украине контроль над участком границы с Россией на Донбассе.

Вместе с тем Яременко не смог назвать возможную дату местных выборов в ОРДЛО. По его словам, еще не решены вопросы безопасности. "Выполнение пакета условий безопасности Минских соглашений раскрывает возможности для всего другого", — отметил народный депутат.

Как раньше сообщал "Апостроф", по результатам соцопроса, "формула Штайнмайера" не нашла поддержку у большинства опрошенных граждан.