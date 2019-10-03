В Украине анонсировали новый обмен пленными с Россией: названы сроки

Новый обмен пленными между Украиной и Россией может состояться уже на следующей неделе.

Об этом в четверг, 3 октября, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Вы видите, что нам удалось обменять наших людей. В ближайшее время, я надеюсь, и это буквально на следующей неделе, мы планируем еще более масштабный обмен", - сказал он.

Стоит напомнить, что предыдущий масштабный обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 7 сентября. В Украину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных.

Как сообщал "Апостроф", ранее известный украинский режиссер Олег Сенцов, который был освобожден из плена России 7 сентября, встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.