Отдать и забыть? Сети взбудоражил "рецепт" для Донбасса от украинского журналиста, видео

Журналист Дмитрий Гордон предложил украинцам "отгородиться забором" от оккупированных Россией территорий и временно отказаться от их интеграции.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".

"И Донбасс, и Крым - это территория Украины. Это важно понимать, знать и чувствовать. Но сегодня - Донбасс – пустой орех, там ничего не осталось", – заявил Гордон.

По мнению журналиста, на Донбассе были разграблены промышленные предприятия, большинство активных людей оттуда уехало, а местный уголь – нерентабелен.

"Остались далеко не друзья Украины. Это нужно понимать. Если мы сейчас пойдем на формулу Штайнмайера и запустим врагов Украины сюда еще, будет крах вообще. Поэтому мой рецепт – отгородиться забором, строить экономику здесь, на оставшейся части Украины, строить красивую цветущую страну, куда придут потом все – и Крым, и Донбасс. Соединяться с ними сегодня для Украины – смерти подобно", - отметил журналист.

Гордон предложил отгородиться забором от оккупированных территорий в эфире программы "Свобода слова". pic.twitter.com/WPvoVuvyty October 5, 2019

В сети на слова Гордона отреагировали по-разному.

Напомним, подробнее о возможной интеграции ОРДЛО читайте в материале "Апострофа": Принуждение по Штайнмайеру: что будет, если Украина пойдет на уступки по Донбассу.