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Не только "наказать" Украину: появилось объяснение, зачем России "Северный поток-2"

воскресенье, 13 октября 2019, 13:43
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Директор независимой консалтинговой фирмы East European Gas Analysis Михаил Корчемкин объяснил истинные мотивы Кремля против Украины в контексте строительства "Северного потока-2".

Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

"Там две основных причины. Главная – это дать возможность "освоить" много денег подрядчикам – друзьям Путина – Ротенбергу и Тимченко. Их компании получили подряды на строительство российской части проекта, а это сумма - более 60 млрд евро. Газопроводы были построены с затратами в три раза выше, чем в Европе. А вторая причина – "наказать" Украину, лишить ее транзитных доходов. На официальном сайте "Газпрома" проект оценили в 40 млрд евро. И эти деньги тратятся не для того, чтобы увеличить прибыль "Газпрома", а чтобы продавать те же объемы газа, что и через транзит Украиной, но по другому маршруту. Речь идет даже о сокращении продаж", - сказал он.

При этом, по его словам, Кремль готов действует себе во вред, лишь бы наказать Украину, даже получая меньше денег.

"Это было показано очень четко в 2014-2015 годах. Путину не понравилась тема реверсных продаж из Европы в Украину. Он сначала предупредил публично, что если она будет продолжаться, то он прикажет сократить подачу газа. И потом действительно сократил – даже через "Северный поток -1", который сам Путин рекламировал как самый надежный маршрут поставки газа. Никакой надежности нет. "Газпром" на этом потерял 6 млрд долларов – это расчеты "Интерфакса". Получилось, что реверсные продажи как были, так и идут во всю, а деньги были потеряны. А Европа узнала, что "Северный поток-1" не является гарантией надежности поставок, хотя сейчас этот факт замалчивается", - добавляет эксперт.

По словам Михаила Корчемкина, в Москве любят говорить, что Европа зависит от российского газа, а Россия – от доходов от его продажи, но на самом деле никакой взаимозависимости нет.

"Кремль в любую минуту готов отказаться от доходов ради достижения каких-то политических целей. Я не сомневаюсь, что если Кремлю что-то не понравится – решение какого-то суда, действия каких-то немецких фирм, то поставки газа будут немедленно сокращены и прекращены. Хотя нормальная практика предполагает, что надо обращаться в арбитражный суд. Но, как в случае с реверсными поставками в Украину, никакого суда не было. Использовали сразу "газовый вентиль", - разъяснил он.

Подробнее о зависимости Европы от российского газа и строительстве "Северного потока-2" читайте в материале "Апострофа": Кремль в любую минуту готов перекрыть транзит газа в Европу - Михаил Корчемкин.

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