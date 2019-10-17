Разумков отчитался о работе Рады за 50 дней: в сети ответили смешной карикатурой

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков опубликовал видео, в котором рассказал о первых 50 днях работы нового созыва парламента: в сети отреагировали с юмором.

Видео было опубликовано на Facebook-странице Разумкова.

"С первого дня нашей работы Верховная Рада взяла довольно неплохой темп. Мы слышали много критики, однако и депутаты, и общество очень хорошо понимают, новая Верховная Рада должна быть качественной, эффективной, и динамичной", – говорит Разумков.

Однако в сети появилась картинка, на которой нардепам, судя по всему, припомнили один из инцидентов, когда на камеру попали "неофициальные активности" депутатов в сессионном зале.

Как ранее сообщал "Апостроф", народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Корявченков, также известный как "Юзик", во время заседания Верховной Рады раздает билеты на "Квартал" другим нардепам.