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Зарабатывают на статусе: сети разгневал "президентский" проект "Квартала 95"

пятница, 18 октября 2019, 10:32
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В социальных сетях выразили недовольство рекламным плакатом студии "95 квартал". В анонсе к событию указали, что будет проведен "Кубок президента", что в сети посчитали незаконной рекламой.

Как написал в социальной сети Facebook Pavlo Nuss, бывшие партнеры президента Украины Владимира Зеленского решили заработать денег на государстве.

"Это даже не пробивки дна, это уже реальное зарабатывание денег на государстве, на званиях, на статусе, которое не принадлежит группировке "квартальцев".

Кубок президента... воюющей страны, которые почти ежедневно получают тревожные сводки о гибели Героев. Ярость и ненависть. Вот это и есть лига. Лига ненависти ко всем этим..." - написал он.

В комментариях также раскритиковали поступок юмористов.

Напомним, что нардеп из "Квартала 95" пристроил в Раду свою жену.

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