Генерал СБУ Вовк вернулся на военную службу: детали

Бывший начальник Главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Вовк вернулся на военную службу - он получил должность в Службе внешней разведки (СВР).

Об этом сообщают "Украинские новости".



"Сообщаем, что Вовк В.В. на сегодня проходит военную службу в Службе внешней разведки Украины", - сказано в ответе на запрос журналистов.

Стоит отметить, что в ведомстве не уточнили, какую именно должность занимает Вовк, отметив, что это служебная информация.

Однако, по неофициальным данным, кандидат юридических наук Василий Вовк сейчас работает над выполнением разведкой таких задач, как участие в выработке государственной политики в сфере национальной безопасности страны; борьбе с международной организованной преступностью, терроризмом и противодействию незаконной торговле оружием и технологиями ее изготовления и т.д.

Отметим, что Василий Волк имеет большой послужной список и начал службу в органах безопасности в 1988 году на должности следователя в Управлении СБУ в Винницкой области. С декабря 2003 по май 2005 года был заместителем начальника отдела и начальником отдела Главного следственного управления СБ Украины.

В украинской Википедии отмечается, что за расследование в 2004 году уголовного дела о контрабанде ракет Х-55 и Х-55СМ, а также разоблачения с последующим осуждением членов международной преступной группы контрабандистов оружия получил почетное звание "Заслуженный юрист Украины".

С июля 2007 по март 2010 работал заместителем, первым заместителем, начальником Главного следственного управления СБ Украины, после чего был освобожден от должности указом Виктора Януковича и выведенный в распоряжении главы СБУ. В ноябре 2012 года уволен с военной службы в органах СБ Украины.

С февраля 2014 по июнь 2015 работал первым заместителем, начальником Главного следственного управления СБ Украины (по решению суда восстановлен на военной службе в СБУ с ноября 2012).

После начала российской военной агрессии генерал Волк в должности руководителя следствия СБУ занимался привлечением к ответственности сепаратистов, террористов и шпионов. Периодически участвовал в операциях в АТО, в том числе связанных с освобождением похищенных украинских бойцов и заложников. Отмечается, что именно Вовк разработал и реализовал сделку по освобождением бойцов спецподразделения СБУ "Альфа", которых удерживали боевики во главе с российским спецназовцем Игорем Стрелковым-Гиркиним. Генерал даже лично встречался с террористами в оккупированном Славянске.

Также Василий Вовк возглавил расследование сбитого российским военным экипажем ЗРК "Бук" 17 июля 2014 малазийского пассажирского самолета Боинг 777.

В августе 2014 стал сопредседателем международной группы из Украины, Нидерландов, Австралии, Бельгии и Малайзии. В сентябре, октябре, ноябре 2014 года, январе, марте 2015-го в Амстердаме, Утрехте, Брэди, Гааге отчитывался о работе украинских следователей и представлял планы работы группы. Проводил переговоры по улучшению эффективности расследования с руководством прокуратуры и полиции Нидерландов, Великобритании.

С июля 2014 - как эксперт участвует в переговорах трехсторонней контактной группы в формате "Украина-Россия-ОБСЕ" в Минске и с площадки ОБСЕ в Киеве. Именно по результатам работы этой группе, а также отдельных операций с волонтерскими организациями были освобождены украинские заложники.

В декабре 2014 года по результатам переговоров Вовка с сотрудниками ФСБ, представителями ОРДЛО и подписания последним в Минске личных обязательств было проведено масштабную операцию - одновременно уволены 150 украинских пленников, среди которых 77 бойцов батальона "Донбасс".

С сентября 2014 Василий Вовк контролировал работу Межведомственного центра помощи гражданам в вопросах освобождения заложников и поиску пропавших без вести. За период 2014-2015, благодаря деятельности Центра, был освобожден 2716 незаконно захваченных украинских граждан.

Кроме того, Вовк имеет награду - орден Богдана Хмельницкого - за расследование дела о геноциде украинского народа в 1932-1933 годах.