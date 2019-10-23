В Кабмине допустили продажу земли иностранцам: как это будет происходить

Премьер-министр Алексей Гончарук не исключил, что иностранцам разрешат покупать землю в Украине, несмотря на то, что некоторые депутаты выступают против такой инициативы.

Как рассказал глава правительства, возможно, что иностранцы будут договариваться с украинскими локальными юридическими компаниями.

“Комитет поддержал версию законопроекта депутатов. Это означает, что некоторая отсрочка для иностранцев все-таки будет предусмотрена. Я думаю, что мы в любом случае найдем ответ - возможно, иностранцы будут договариваться с нашими локальными юридическими компаниями, находить другую форму общения”, – сказал он.

При этом глава правительства добавил, что в первой версии законопроекта о рынке земли не предусматривалось таких ограничений. Они появились после того, как в него внесли свои доработки некоторые депутаты.

При этом Гончарук отметил, что есть и те депутаты, которые предлагают разрешить продажу земли иностранцам постепенно.

Напомним, что Комитету по аграрной политике Верховной Рады хватило десяти минут, чтобы принять решение относительно законопроекта №2178-10 о продаже земли.