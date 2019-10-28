Зеленский назначил нового главу Киевской области: фото и биография

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить Михаила Бно-Айрияна с должности главы Киевской областной государственной администрации, назначив на его место Алексея Чернышева.

Об этом говорится в соответствующем указе президента.

"Уволить Бно-Айрияна Михаила Кареновича с должности главы Киевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в сообщении.

Тут же, следующим указом Зеленский назначил на эту должность Алексея Михайловича Чернышева.

Напомним, в воскресенье, 20 октября, уже бывший глава Киевской ОГА Бно-Айриян, которого Зеленский назначил в июле, подал заявление об отставке.

Отметим, что Чернышев родился в 1977 году в Харькове. Он является украинским бизнесменом и инвестором. В 2012 году основал инвестиционно-девелоперскую компанию Eastgate Development.

В 2014 году Чернышев основал Kyiv Vision Foundation – организацию, занимающуюся привлечением инвестиций в страну, поддержкой культурных проектов.

Подробнее о назначениях Зеленского читайте в материале "Апострофа": Агенты влияния: кого Зеленский назначает губернаторами.