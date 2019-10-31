Громкий скандал с Закарпатьем: появилось заявление НАТО и реакция Венгрии

В заявлении есть два места, касающиеся венгерско-украинского конфликта. В частности, союзники НАТО призывают Украину выполнить рекомендации Венецианской комиссии относительно закона об образовании, а соответственно Украина обязалась это сделать. Также речь идет об уважении к нацменьшинствам: "Успех реформ, включая борьбу с коррупцией, будет иметь решающее значение для создания основы для процветающей и мирной Украины, прочно встроенной среди европейских демократий, приверженных общим ценностям, уважению прав человека, меньшинств и верховенства права".

"Государства-члены НАТО и Украина приняли венгерское предложение по совместному заявлению НАТО - Украина в самый последний момент, после истечение официального срока. Это означает, что наша позиция в поддержку закарпатских венгров достигла результатов", - отметил Сийярто.