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Громкий скандал с Закарпатьем: появилось заявление НАТО и реакция Венгрии

четверг, 31 октября 2019, 21:44
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31 октября в Киеве Комиссия Украина-НАТО обнародовала совместное заявление по поводу Венгрии.

Об этом сообщает информагентство "Главком".

Как отметил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, в заявлении есть пункты, касающиеся конфликта Украины с Венгрией - из-за языковой статьи в законе об образовании. Венгрия перед этим наложила вето на документ, требуя туда вписать требования к Украине относительно изменений в законе об образовании. В момент требования Венгрии были учтены, включены в заявление, поэтому Будапешт снял вето.

В заявлении есть два места, касающиеся венгерско-украинского конфликта. В частности, союзники НАТО призывают Украину выполнить рекомендации Венецианской комиссии относительно закона об образовании, а соответственно Украина обязалась это сделать. Также речь идет об уважении к нацменьшинствам: "Успех реформ, включая борьбу с коррупцией, будет иметь решающее значение для создания основы для процветающей и мирной Украины, прочно встроенной среди европейских демократий, приверженных общим ценностям, уважению прав человека, меньшинств и верховенства права".

"Государства-члены НАТО и Украина приняли венгерское предложение по совместному заявлению НАТО - Украина в самый последний момент, после истечение официального срока. Это означает, что наша позиция в поддержку закарпатских венгров достигла результатов", - отметил Сийярто.

Он подчеркнул, что в финальной версии документа содержится призыв к Украине соблюдать международное право и требования международных организаций.
"В конце концов они приняли наше предложение во внимание, и, соответственно, в совместном заявлении выражается поддержка венгерской общине, лишенной своих прав, и содержится призыв к Украине соблюдать международное право и требования международных организаций. Это еще раз дает понять, что Украина должна вернуть права, которые она отняла у национальных меньшинств в сферах образования и других сферах жизни", - заявил министр.
По словам дипломата, 150-тысячная венгерская община на Закарпатье может продолжать рассчитывать на поддержку венгерского правительства.
Как сообщал "Апостроф", 13 октября в Венгрии состоялись местные выборы, во время голосования на участки некоторых сел вблизи границы с Украиной начали приезжать лица с двойным гражданством Украины и Венгрии.

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