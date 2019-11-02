Супрун сделала громкое заявление про отношение Красного Креста и "Врачей без границ" к пленным украинцам

Международные гуманитарные организации не захотели посещать украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются в РФ.

С таким заявлением выступила бывшая и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, она неоднократно просила "Красный Крест", "Врачи без границ", Amnesty Internationa и другие международные организации посетить украинцев.

"Мы просили, чтобы они посещали наших пленных в российских тюрьмах. Они отказывались. И мне в частном порядке сказали, что они не хотят обидеть россиян, потому что тогда не смогут работать на их территории. Это очень негативное явление. Я бы хотела, чтобы наши иностранные гости понимали, что Красный Крест и "Врачи без границ" отказались посещать наших пленных. Когда в своих государствах будете решать, давать ли им деньги, подумайте об этом", - отметила она.

Напомним, что в России и на оккупированных территориях Украины продолжают находится десятки пленных украинских граждан, несмотря на масштабный обмен 7 сентября.