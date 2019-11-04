Готова ли Россия к вооруженной агрессии против стран ЕС: эксперт дал четкий ответ

Россия по факту проводит военные учения на границе со странами Европейского союза, но это нельзя рассматривать как подготовку к удару по Западу.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил директор Европейской программы безопасности Международного института исследования проблем мира Ян Энтони.

Такими словами эксперт прокомментировал военные учения РФ в Сербии.

"Сербия хочет баланса сил, но в случае конфликта она поддержит членство в ЕС. Она политически и экономически относится к странам Запада. Поэтому я не верю, что такие учения - это подготовка Кремля к атаке на ЕС", - отметил он.

При этом Энтони не стал исключать, что такой вариант все же допустим и в ЕС уже допускают такое развитие событий.

Он отметил, что у России есть чрезвычайно мощный ядерный арсенал, несмотря на некоторые проблемы с вооружением,

"Да, Россия уже разработала и развернула РСМД. Мы не знаем, все ли они оснащены ядерными зарядами. Но для баланса сил НАТО должна иметь значительные силы с ядерным вооружением", - добавил специалист.

Он также считает, что с периодом холодной войны нынешняя ситуация имеет множество различий, так как сейчас огромную роль играет экономическое взаимодействие.

"Все еще есть возможность проводить политические обсуждения, в том числе, с участием межправительственных организаций. Поэтому сейчас обстановка не совсем такая, как во время холодной войны. Но, как я уже говорил, в Европе очень сложная ситуация с безопасностью и ухудшением отношений с Россией. Беспокоит отсутствие признаков того, что это ухудшение прекращается. Нет очень эффективных способов улучшения отношений с Россией. Поэтому существуют разные причины для беспокойства", - закончил он.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Идет возврат к потенциальному военному конфликту с Россией - эксперт SIPRI.