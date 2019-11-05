Журналисты показали незаконный особняк в Киеве, где поселился соратник Зеленского: фото и видео

Журналисты провели углубленное расследование и смогли доказать, что у народного избранника от "Слуги народа" Александра Ткаченко есть свой дом на Трухановом острове в Киеве.

Об этом говорится в расследовании BIHUS.info.

Журналисты отмечают, что дом Ткаченко арендует. При этом он нарушил закон, так как не внес в декларацию это жилье.

"А еще один (владелец дома) забыл о том, что на рекреационной земли не может просто так взять и внезапно "вырасти" дом на 400 квадратов", - отмечают журналисты.

Отметим, что дом записан на Дениса Копылова - совладельца "Учебно-спортивного коммерческого клуба "Украина".

Как ранее сообщал "Апостроф", некоторых нардепов от "Слуги народа" заподозрили в получении взяток из-за голосования на заседании комитета Верховной Рады по финансам и налогам.