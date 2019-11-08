Знаменитый миллиардер раскрыл Украине секрет успеха

Основатель одного из крупнейших в мире интернет-магазинов Alibaba Джек Ма рассказал, что Украина должна сделать для того, чтобы быть успешной.

Во время экономического форума в Киеве он подчеркнул, что для достижения успеха в любой сфере необходимо много и упорно работать.

По его словам, Украине стоит усовершенствовать логистическую инфраструктуру, покрытие интернетом, систему платежей для развития электронной торговли и предпринимательство.

"Три вещи, которые Украине стоило бы развивать, - интернет-инфраструктура, логистика и электронные платежи. И еще предпринимательство. Если эти четыре составляющие будут готовы, в Украине появится огромный потенциал в интернете", - отметил бизнесмен.

Также он выразил разочарование тем, что доставка товаров из Китая в Украину занимает четыре-семь дней. По его словам, "это уже прошлый век".

Сам бизнесмен работает по формуле, которую назвал “режим 996”. Этот режим предусматривает занятость шесть дней в неделю, с 9 утра до 9 вечера.

Напомним, что выступая на Киевском международном экономическом форуме в пятницу,8 ноября, президент Украины Владимир Зеленский призвал внешних инвесторов превратить Украину в "брильянт Европы" и пообещал им защиту.