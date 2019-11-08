RU  UA  EN

пятница, 8 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

8 ноября

18:29
Знаменитый миллиардер раскрыл Украине секрет успеха
18:00
Фильм "Доктор Сон": как сиквел "Сияния" помирил Стивена Кинга и Стэнли Кубрика
17:51
Мать Бритни Спирс причастна к смерти подростка? О чем более 40 лет молчит семья знаменитости
17:24
Украина добилась важной победы над Россией в Гааге
17:06
Переоценил всю жизнь: Дзидзьо раскрыл подробности полета на неисправном самолете
16:59
Еду покупать билеты: Украина подписала безвиз с одной из самых больших стран Азии
16:14
Новинский призвал правительство заняться освобождением украинских пленных моряков в Ливии
15:57
Все боятся: в США возникла серьезная проблема с поиском преемника Волкера
15:42
Очень красивая драка: эксперт указал на элементы "шоу" в конфликте Ляшко и Геруса
14:55
Мог как-то повлиять: актер "Дизель Шоу" признался, что не может простить себе гибель коллеги
14:50
Арест нардепа Дубневича: дело получило неожиданный поворот
14:42
Кто виноват в войне на Донбассе: советники Зеленского влипли в неприятную историю
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Знаменитый миллиардер раскрыл Украине секрет успеха

пятница, 08 ноября 2019, 18:29
переглянути новину українською

Основатель одного из крупнейших в мире интернет-магазинов Alibaba Джек Ма рассказал, что Украина должна сделать для того, чтобы быть успешной.

Во время экономического форума в Киеве он подчеркнул, что для достижения успеха в любой сфере необходимо много и упорно работать.

По его словам, Украине стоит усовершенствовать логистическую инфраструктуру, покрытие интернетом, систему платежей для развития электронной торговли и предпринимательство.

"Три вещи, которые Украине стоило бы развивать, - интернет-инфраструктура, логистика и электронные платежи. И еще предпринимательство. Если эти четыре составляющие будут готовы, в Украине появится огромный потенциал в интернете", - отметил бизнесмен.

Также он выразил разочарование тем, что доставка товаров из Китая в Украину занимает четыре-семь дней. По его словам, "это уже прошлый век".

Сам бизнесмен работает по формуле, которую назвал “режим 996”. Этот режим предусматривает занятость шесть дней в неделю, с 9 утра до 9 вечера.

Напомним, что выступая на Киевском международном экономическом форуме в пятницу,8 ноября, президент Украины Владимир Зеленский призвал внешних инвесторов превратить Украину в "брильянт Европы" и пообещал им защиту.

Фотовзгляд

Все галереи
Год без Кати. В Киеве почтили память Екатерины Гандзюк

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Тонкая игра президента Голобородько: экономику ожидает плохой и ужасный сценарий

Мир, дружба, Донбасс: как "слуги народа" нашли своих среди главарей боевиков ДНР-ЛНР

Россия готова атаковать Украину, но в Кремле выбрали другой путь - Сергей Кривонос

Долгая дорога в НАТО: когда Украина станет членом Альянса

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: