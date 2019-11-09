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Тимошенко заявила о новых попытках обманом лишить украинцев их земли

суббота, 09 ноября 2019, 09:49
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Лоббисты международных агрокорпораций не оставляют попыток лишить украинцев их национального достояния. Открыть путь к распродаже сельскохозяйственных земель будут пытаться уже в следующий вторник – приняв впопыхах закон, который позволяет покупать украинские черноземы иностранцам и фирмам с зарубежным капиталом.

Об этом Юлия Тимошенко сообщила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Он внесен в зал и будет голосоваться во вторник. По нему, землю будут продавать юридическим лицам, которые на 99% могут принадлежать иностранным корпорациям. Никогда наши фермеры не станут равноправными конкурентамы международным корпорациям. Фермеры рискуют остаться без земли, а страна без будущего", – заявила лидер "Батьківщини".

Руководитель Офиса Президента Андрей Богдан, который также присутствовал в студии, фактически подтвердил, что рассмотрение закона действительно может начаться на следующей неделе. Юлия Тимошенко в ответ напомнила ему обещание Владимира Зеленского принимать каждое важное решение только после изучения мнения людей. Глава партии призвала представителей власти дождаться парламентских слушаний по земельному вопросу, назначенных на 4-е декабря, и начать работу над организацией общенационального референдума по земельному вопросу.

"Нельзя принимать решение такого веса за спинами людей и лишать украинцев права обрабатывать свою землю и зарабатывать на ней прибыль", – возмутилась политик.

Во время эфира программы среди гостей студии был проведен блиц-опрос, который показал, что 62% украинцев (79% жителей села и 53% горожан) не поддерживают инициативу властей по распродаже земли.

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