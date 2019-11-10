У Трампа сделали важное заявление о военной помощи Украине

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США не могут обещать вечную военную помощь Украине.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на телеканал CBS.

Однако, по словам советника, на этом этапе США готовы оказывать помощь Украине.

"Я не могу обещать, что США будут делать что-то вечно, но пока мы первая администрация, которая отправила вооружение Украине, я думаю, что это очень важно", - сказал О'Брайен.

Он добавил, что в настоящее время администрация Трампа готова оказать помощь Украине. Также советник американского президента выразил надежду Соединенных Штатов на мирные договоренности между Украиной и Россией.

Как сообщал "Апостроф", Государственный департамент США разрешил предоставить Украине 141 миллион долларов несколькими днями ранее, чем президент Дональд Трамп объявил о снятии моратория на заблокированную ранее военную помощь.