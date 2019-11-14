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Слишком большие риски: в законе о рынке земли в Украине нашли "уязвимость"

четверг, 14 ноября 2019, 10:59
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В законе о рынке земли, за который в первом чтении проголосовал парламент, есть уязвимость, о которой рассказала представитель Кабмина в парламенте Ирина Верещук.

В комментарии "Апострофу" она отметила, что переживает по поводу того, какое количество земель может попасть в одни руки.

"Например, 35% земель с/х назначения в пределах территориальной общины. Также 8% в пределах области, это десять человек будут управлять, где предохранители? А 0,5% в пределах Украины - это 200 000 га. Слишком большой риск. Президент говорит, что мы будем обсуждать это между первым и вторым чтениями. А почему мы не можем внести это уже? Почему я должна верить в то, что возможны изменения?”, - сказала Верещук "Апострофу".

Интересно, что в СМИ появились слухи о возможном снятии Верещук с должности после ее слов, но руководство "Слуги народа" опровергло информацию.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Битва за землю только начинается: как Зеленский убедил "слуг" голосовать за рынок и что будет дальше.

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