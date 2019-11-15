Кого еще могут выгнать из "Слуги народа": названы фамилии

Стало известно, насколько реален сценарий дальнейшего исключения народных депутатов из фракции "Слуга народа", учитывая скандал с исключением Анны Скороход и Антона Полякова.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

Так, о более масштабных чистках в составе фракции монобольшинства говорить пока рано. Впереди голосования за изменения в Конституцию с необходимостью собрать 300 голосов, поэтому можно спрогнозировать, что решения о Поляковом и Скороход должны сплотить и припугнуть коллектив фракции. Настраивать против себя большое количество своих же депутатов руководство СН скорее всего не рискнет.

При этом резонансное решение о рынке земли получило еще несколько голосов "против" от "слуг народа". Красную кнопку нажали еще Георгий Мазураш, спортсмен из Черновцов и предприниматель Сергей Нагорняк из Киевской области. Заявлений от депутатов о давлении на них руководством фракции озвучено не было.

Самым ярким и конфликтным депутатом фракции остается Александр Дубинский. Провокационные футболки, громкие обвинения в адрес лидеров фракции, публичные жесткие и не всегда корректные высказывания, 27 квартир и целый автопарк – такой персонаж не может не обсуждаться на совещаниях, посвященных партийной дисциплине. Однако источники "Апострофа" в фракции высказали сомнения в том, что его могут исключить.

"Что бы ни делал Дубинский, сколько бы ни визжал, ни пыжился, он голосует вместе с фракцией. Концентрация вокруг него некой группы сомневающихся депутатов - лишь на руку фракции. Условный депутат, стремящийся к оппозиции, становится на орбиту Дубинского, а там уже Саша возвращает его незаметно в нужное русло", - сказал собеседник "Апострофа".

Поэтому глобальные партийные чистки в "Слуге народа" вряд ли начнутся, ведь в момент, когда каждый голос может стать решающим, верными последователями не разбрасываются. Даже если они уже не настолько верят в светлое "зеленое" будущее.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Бунт в партии "зеленых": как избавляются от неугодных "слуг народа".