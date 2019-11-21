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Денег нет? Выяснилась неожиданная деталь с зарплатами для "слуг народа"

четверг, 21 ноября 2019, 10:28
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Согласно отчету за III квартал 2019 года политическая партия "Слуга народа" в графе "работники состава аппарата партии" указала цифру 0. Таким образом, в партии нет ни одного сотрудника.

Как говорится в сообщении Комитета избирателей Украины, это говорит о том, что президентская политическая сила не тратила официально средств на заработную плату.

Всего же за период июля-сентября партия потратила 240 миллионов гривен.

Интересно, что у "Слуги народа" также не зарегистрировано ни одного местного отделения со статусом юридического лица.

"Сложно представить парламентскую политическую партию, в которой бы работали особи исключительно на волонтерских началах. В частности, партию, у которой нет оплачиваемого на постоянной основе бухгалтера, охраны, секретаря, работников пресс-службы и орготдела. Многолетняя практика указывает, что такие партии могут осуществлять теневую оплату труда "в конвертах", - сказал глава КИУ Алексей Кошель.

Напомним, что в сети появилась очередная фотожаба, на снимке из украинского парламента в ходе заседания изображены два скучающих народных депутата от партии "Слуга народа".

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В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

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