Попавшая в секс-скандал замминистра оконфузилась громким постом: в сети ажиотаж

Заместительница министра инфраструктуры по евроинтеграции Александра Клитина допустила красноречивую описку в своем посте в соцсети, отреагировав на слухи о том, что она якобы получила должность через постель.

"Я очень прошу всех и особенно СМИ не распространять сексиские упреки и фейки обо мне", - написала Клитина на своей странице в Facebook.

Пользователи сети обратили внимание на описку, допущенную в слове "сексисткие", усмотрев в этом намек на женскую часть тела. "Секс и сиськи. Спасибо!" - отреагировали в комментариях.

Позже Александра Клитина исправила ошибку в написании слова. Кроме того, замминистра сообщила, что находится в командировке и согласна в пятницу, 22 ноября, провести по этому поводу брифинг.

Как сообщал "Апостроф", раньше в сети появилась фотожаба на заместительницу министра инфраструктуры по евроинтеграции Александру Клитину, которая, по слитой из окружения президента информации, получила свою должность "через постель".