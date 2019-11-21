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Попавшая в секс-скандал замминистра оконфузилась громким постом: в сети ажиотаж

четверг, 21 ноября 2019, 15:08
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Заместительница министра инфраструктуры по евроинтеграции Александра Клитина допустила красноречивую описку в своем посте в соцсети, отреагировав на слухи о том, что она якобы получила должность через постель.

"Я очень прошу всех и особенно СМИ не распространять сексиские упреки и фейки обо мне", - написала Клитина на своей странице в Facebook.

Пользователи сети обратили внимание на описку, допущенную в слове "сексисткие", усмотрев в этом намек на женскую часть тела. "Секс и сиськи. Спасибо!" - отреагировали в комментариях.

Позже Александра Клитина исправила ошибку в написании слова. Кроме того, замминистра сообщила, что находится в командировке и согласна в пятницу, 22 ноября, провести по этому поводу брифинг.

Как сообщал "Апостроф", раньше в сети появилась фотожаба на заместительницу министра инфраструктуры по евроинтеграции Александру Клитину, которая, по слитой из окружения президента информации, получила свою должность "через постель".

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