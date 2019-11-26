Понадобится для Гааги: эксперт указал на важный нюанс с передачей Украине кораблей

Информация о состоянии украинских кораблей - буксира "Яны Капу" и бронированных катеров "Бердянск" и "Никополь", которые Россия вернула Украине после годичного "плена", будет важна для юристов в Гааге.

Об этом "Апострофу" заявил эксперт по морскому праву Борис Бабин.

По его словам, Россия решилась на возврат захваченных кораблей по причине начала рассмотрения этого дела в Арбитражном трибунале. Невыполнение решения Международного трибунала по морправу от 25 мая 2019 года могло еще больше ухудшить позиции российской стороны.

Бабин отметил, что Россия уже начала менять свои показания в вопросе передачи кораблей, что может быть связано именно с рассмотрением дела.

"Сначала они заявляли, что это мы все угробили, пока шли в Очаков. Потом через "говорящие головы" начали заявлять, будто демонтировали что-то, как вещдок, а что-то сгнило от сырости. То есть, меняют показания. Нет поводов не доверять командованию ВМС", - сказал Бабин.

Эксперт добавил, что осмотр кораблей был произведен в рамках уголовных производств, которые ведут украинские правоохранительные органы.

"Также эта информация важна для наших юристов в Гааге, думаю, она пока конфиденциальная. Кроме того, экспертиза установит, когда были сделаны те или иные повреждения", - подытожил он.

Больше читайте в материале "Апострофа": "Год спустя: какие секреты хранятся на возвращенных Украине кораблях".